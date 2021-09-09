Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kahramanmaraşta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kahramanmaraş’ta
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Gençlerle Buluşma programının yanı sıra 16.00’da Toplu Açılış Töreni’ne katılacak. Milli İrade Meydanı’ndaki törende 1,7 milyar TL’lik 106 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELECEK


Erdoğan, açılışın ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle “Gençlik Buluşmaları” etkinliğinin gerçekleştirileceği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin geçici olarak ziyarete kapatılacağını duyurdu.

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