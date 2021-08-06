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POLİTİKA İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce aracını durdurdu ve bir süre sohbet etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan yolda, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Üsküdar Kaldırım Caddesi'nde makam aracını durdurarak yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Şengül Aydın, “Sadece 'duacıyız' dedik, o kadar, arkadaşım da aynı şeyi söyledi. O da bize 'sağ olun, var olun' dedi, o tarz şeyler yani. O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" dedi. ,

Songül Ata ise, “Ben çok sık rüyamda görüyorum Tayyip Bey'i. Onu çok sevdiğimi ve sürekli duacı olduğumu söyledim" şeklinde konuştu.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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