Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini iletti, yangınların söndürülmesi ve sonuçlarının önlenmesinde Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

40 İTFAİYE ARACI DAHA YOLDA

Aliyev, daha önce gönderilenlere ilaveten 40 itfaiye aracının yola çıktığını, yarın yangın bölgesine ulaşacağını belirterek böylelikle Türkiye'de yangınla mücadele için Azerbaycan'dan gönderilen araç sayısının 93'e ulaşacağını bildirdi.

PERSONEL SAYISI 710'A ULAŞACAK

Türkiye'de 510 Azerbaycanlı personel ile Azerbaycan'a ait 1 helikopter ve 1 amfibi uçağın yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını hatırlatan Aliyev, özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha göndermeyi önerdi ve böylece personel sayısının 710'a ulaşacağını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dilekleri ve Türkiye'ye verdikleri destek için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan, Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına yüksek profesyonellik ve sevgi ile katıldıklarını kaydetti.

Azerbaycan'dan gönderilecek ilave destek için de teşekkürlerini ileten Erdoğan, bu desteğin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu ifade etti.

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ERMENİSTAN'A GEREKEN KARŞILIK VERİLDİ

Erdoğan'a, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği provokasyonlar hakkında bilgi veren Aliyev, Azerbaycan ordusunun bu gibi provokasyonlara gereken karşılığı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Karabağ savaşı sonrası dönemde bölgesel süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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FOTOĞRAF 9 Azerbaycan Doğal Afetler Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik itfaiye ekibi, Azerbaycan’dan Bakan yardımcısı tarafından uğurlanan uçak ile Dalaman havalimanına indi. 100 kişilik profesyonel itfaiye ekibi Marmaris’e geldikten hemen sonra Asparan mevkiindeki patlak veren orman yangınına sevk edildi. Görev bölümü yapılan Azerbaycan itfaiye ekibi içinde yerleşim birimi de olan yanan ormanlık alanda alevlere müdahale etti. Asparan mevkiinde orman yangınına müdahale eden orman işçileri ile omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycan itfaiye ekipleri yangın sonrası tekrar bir araya gelerek verilecek yeni görevi beklemeye başladılar. Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi: Ayaklarının tozu ile yardıma koştular Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen 100 kişilik itfaiye ekibi ayaklarını tozu ile Asparan mevkiinde yanan alevlere müdahale etti. BiP'te paylaş

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