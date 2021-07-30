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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan yangınlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. "Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü" diyen Aliyev, yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiyedeki yangınlar bizi derinden üzdü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Türkiye, son 3 gündür yangınlarla boğuşuyor. Şu ana kadar 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı. Şimdiye kadar yangınlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında "Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları bizi derinden üzdü" dedi. Aliyev, yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

  • Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçları bizi derinden üzmüştür. Sizin liderliğinizle hükümetinizin attığı kararlı adımlar sayesinde, azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından eminim. Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin!

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