Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeş Türkiye'deki yangınlar bizi derinden üzdü

Türkiye, son 3 gündür yangınlarla boğuşuyor. Şu ana kadar 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı. Şimdiye kadar yangınlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A MESAJ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında "Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları bizi derinden üzdü" dedi. Aliyev, yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.
Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:
- Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçları bizi derinden üzmüştür. Sizin liderliğinizle hükümetinizin attığı kararlı adımlar sayesinde, azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından eminim. Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin!