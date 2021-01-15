Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak https://t.co/TqX8pItnCT — Yeni Şafak (@yenisafak) January 15, 2021

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Az önce bitişikte uzun yıllar ihmal edilen Topkapı Sarayı'ndaki 5 bini aşkın resim ve 533 tanesinin bakımı yapılması suretiyle depolardan çıkarılıp buraya getirildi.

Resim müzesinin açılışını yaptık. Binalarımıza taşıyarak tüm insanlığa sunacağız.

2021'in esenlik sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu sene koronavirüsten dolayı DEİK'le bir araya gelemedik.

Türk İş Konseyinin 10'uncusunu gerçekleştiremedik.

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Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz.

Geçtiğimiz yıl ilk kez ihracat yapan firma sayımız 18 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORUNU KIRDIK

2020 yılının son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Başlattığımız ihracatçılarımıza yeşil pasaport uygulamasından şu ana kadar 17 bin 514 iş adamımız faydalandı.

Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında bunları kamuoyu ile paylaşacağız.

AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz.

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Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız.

Türkiye'nin her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik.

Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz.

Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı.

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Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz.

Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık.

Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır.

Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz.

Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir.

Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz.

Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz.

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Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere de hız veriyoruz.

Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor.

Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı.

Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir.

Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.

Bütçeye gelen ilave yüklere rağmen, mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız.

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Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7’lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır.

Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık.

Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz.

2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'siber vatan' mesajı: Teknik altyapı ve içerik üretimi ile sahip çıkmakta kararlıyız