Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan ziyaretine gazeteciler de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan ziyaretine gazeteciler de eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.

Erdoğan'ı taşıyan "TC TRK" uçağı, saat 17.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

  • Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı

Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap etti
DÜNYA
Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap etti
Pençe vurmayadevam ediyor

Pençe 'vurmaya'
devam ediyor

Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Darıcada sel can aldı

Darıca'da sel can aldı

Depoda çalışan kadın işçiler su altında kaldı.
İstanbula mehtermarşıyla geldi

İstanbul'a mehter
marşıyla geldi

​MHP Lideri Bahçeli ve ekibi mitili İstanbul'a attı.
Sivrisinek vızıltısı

Sivrisinek vızıltısı

Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Haydarpaşa'da can pazarı

Haydarpaşa'da can pazarı

Alabora olan teknede bulunanlar denize düştü.
'Merkez' yenileniyor

'Merkez' yenileniyor

Bakanlık yeni amirliklerin nerede yapılacağını duyurdu.
Kıdem tazminatı için önemli karar

Kıdem tazminatı için önemli karar

İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı.
Rumlar<br>istismar ediyor

Rumlar
istismar ediyor

​Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ülkelerine 'Doğu Akdeniz' tepkisi.
Tarih yaklaştı

Tarih yaklaştı

Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

​Türkiye, Hindistan ve Çin'den sonra geliyor.
Beklenen an

Beklenen an

Milli savaş uçağı dünya sahnesine çıkıyor.
'Satmak <br>ihanet olur'

'Satmak
ihanet olur'

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi.
3 liderle görüştü

3 liderle görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Bahçeli'den ​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Makas atan sürücüye sedyede ceza

Makas atan sürücüye sedyede ceza

​Görüntülerden tespit edildi polis hastaneye gitti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.