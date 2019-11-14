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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Türkiye-ABD ilişkilerine yön verecek kritik bir görüşmelerini yaptıktan sonra temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Tüm heyet aynı uçakta

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.

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