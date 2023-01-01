|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

17:48 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Görüşme
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
MSB dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını açıkladı
Düve alım desteği başvuruları 27 Ocak'ta sona erecek
Devlet Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı: Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine hazırdır
Cristiano Ronaldo TVNET'te
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.