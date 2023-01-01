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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta sevgi seli: Türkevi'ne akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Türkevi'ne akın eden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından kalacağı otele geçti.

12:37 . 17/09/2023 Sunday
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi’nin önüne akın etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

New York’ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş
, “Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce ‘Tayyip Baba’ diye seslenmiştim. O da bana ‘evet evladım’ diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim”
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini dile getirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#New York
#Türkevi
#BM
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