Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta sevgi seli: Türkevi'ne akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi’nin önüne akın etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini dile getirdi.