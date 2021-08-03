Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangın brifingi

Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu” açıklamasına yer verdi.