Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangın brifingi

Türkiye’nin ciğeri, Ege ve Akdeniz’in kalbi ormanlar, 1 haftadır alevlerle boğuşuyor. Ormanları kurtarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personel görev yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Ankara'daki Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında uzmanlardan bilgi aldı. O anların görüntüleri basına servis edildi.
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Antalya'da 6 kişilik aile yangından havuza girerek kurtuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda etkisini sürdüren orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. Yangında 6 kişilik ailesi ile havuza girerek kurtulan Harun Yılmaz ise yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yılmaz, 'Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece' dedi.
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Vatandaşlar yangına kova ile su taşıdılar
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çıkan yangına vatandaşlar kovalarla su taşıyarak, ekiplere yardımcı oldu. Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerin hemen yanında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bazı vatandaşlar ise kova ile su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.
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Manavgat’ta geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 4 farklı noktada başlayan yangın, ilçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ mevkinde devam ediyor.
Dün gün boyu Beydiğin Mahallesi’nde etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Kızıldağ mevkiine sıçradı.
Kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bölgedeki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan seferber olmuş durumda.
Köylüler yol kenarında teyakkuzda beklerken, iş makineleri ormanın içinden yol açarak yangının önünü kesmeye çalışıyor.
Farklı noktalarda devam eden yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor.
Orman işçileri tehlikeye aldırmadan alevlerin içine çektikleri hortumlarla yoğun duman altında söndürme çalışması yaptıkları görüldü. Öte yandan çam ağaçlarının dikensi yapraklarının oluşturduğu tabakanın yanma anı kameralara yansıdı.
Ekipler havadan ve karadan teyakkuzda: Kızıldağ'da yangın yedinci günde devam ediyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.
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Marmaris'teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti.
Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı. Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi. Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı. Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.
Çalışmalar 2 saat 10 dakika sürdü. Yangın helikopterinin söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Marmaris'teki yangınlara gün boyu havadan ve karadan müdahaleler sürecek.
Marmaris'teki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Marmaris'teki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Marmaris'teki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü.
Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu. Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.
Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
İşletme sahibi Hatice Şimşek, “Yangında işletmemizi, her şeyimizi kaybettik. Etrafımızda insanlarımızın çok güzel nefes aldığı ormanları vardı. 4 tane atımız, canımız gitti. Birçok insanın canı yandı. Yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Cuma sabaha karşı bize ulaştı. Gekdiğimiz durum çok içler acısı durum. Doğamız gitti. Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm.
Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu” açıklamasına yer verdi.
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: Cehennemi yaşadım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü. Yangında hiçbir hayvan kurtarılamazken işletme sahibi Hatice Şimşek dehşet dakikalarını, “Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım” sözleri ile anlattı.