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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Büşra Soyal
Büşra Soyal
22:1510/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.
Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı çıkışında gazetecilere çikolata ve börek ikram etmişti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazeteci
#Sosyal medya

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