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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ziyaret

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi. Açıklamada, "Görüşmelerde İkili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir." denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:15 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 19:32 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
BAE Devlet Başkanı Nahyan - Mısır Cumhurbaşkanı Sisi
BAE Devlet Başkanı Nahyan - Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi davetlere icabetle yarın iki günlük ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta da Mısır'a gidecek.

Erdoğan ilk olarak, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı, görüşmelere ilişkin,
"İkili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir."
açıklamasında bulundu.

"İlişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey iş birliği mekanizmalarının canlandırılması üzerinde durulacaktır"

İletişim Başkanlığından yapılan duyurunun tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle,

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#Recep Tayyip Erdoğan
#BAE
#Mısır
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