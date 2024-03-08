Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart açıklaması: Bu seçim benim için bir final

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmayı şereflendirdikleri için gençleri en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler, beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." ifadelerini kullandı.