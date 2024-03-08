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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart açıklaması: Bu seçim benim için bir final

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

21:23 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 22:51 - 8/03/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmayı şereflendirdikleri için gençleri en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.

Çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum."
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler, beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."

Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtilmişti. Görüşme sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski basın açıklamasında bulundu. Konuşmasında bölgede barışı sağlamak adına Türkiye'nin hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi. Volodimir Zelenski ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek iş birliğine değindi. İkili görüşmede iş birliğine epey zaman ayrıldığını belirten Zelenski, "Anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#31 Mart
#Seçim
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