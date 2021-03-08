Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. pic.twitter.com/5WvKOc0Qeo
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.