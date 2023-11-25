|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9. Dünya Helal Zirvesi'nde İslam ülkelerine kritik çağrı: İhtilafları ortadan kaldırmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan "Gıda güvenliği stratejik öneme sahip. Dünyada helal ürün pazarı 5 trilyon doları aşan büyüklüğe ulaştı. Zirve yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecek. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum" dedi.

12:02 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:18 - 25/11/2023 Cumartesi
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na video mesaj gönderdi.


Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirve boyunca yapılacak tartışmaların giderek güçlenen helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Helal zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır.


Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak helal zirvesinin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir.


"İİT üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya davet ediyorum"


Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşınının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetleri bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Buradan bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum.


Türkiye olarak ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Kurumumuzu ve faaliyetlerini her daim destekleyerek helal sektörünün ülkemizde hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Helal Zirvesi
#İslam İşbirliği Teşkilatı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara'da yağmur etkili oldu! Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak?