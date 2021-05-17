Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a sert sözler: Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Burada, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınayan Erdoğan, uluslararası kamuoyuna çözüm için çağrıda bulundu. Erdoğan, bölgeyi üç dinin temsilcilerinin oluşturacağı bir kurumun yönetmesi konusunda tüm dünyaya teklif sunduklarını açıkladı.

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"Lafa geldiğinde silahsızlanma konuşuyorlar"

Yaptığı konuşmada, hukuk tanımadan sivilleri öldüren İsrail'e "koşulsuz destek" olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a da yüklenen Erdoğan, "Bugün Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e silah satışı onayına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.' dedi. BiP'te paylaş

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"Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz"

Biden'ın sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldığını fakat şu an Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, "Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Biz bu konularda duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

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