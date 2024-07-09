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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye hareketi öncesi önemli açıklamalar: NATO'nun belkemiğiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Zirvede Gazze'de süregelen katliamları gündeme taşıyacaklarını belirten Erdoğan "Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun belkemiği ülkelerin başında yer alıyoruz." dedi.

Lokman Özdemir
09:34 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:56 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"NATO Zirvesi İttifakın 45 yılına tekabül ediyor. Zirvede NATO'nun savunma ve caydırıcılığı tahkim edilecek. Dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül mücadelenin NATO'nun da gayretlerinin altını çizeceğiz.


Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. NATO savaşın bir tarafı haline getirilmemeli diyoruz.


"NATO'nun belkemiği ülkelerin başında yer alıyoruz"


Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.


Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu gösteriyor. Tehditlerin arttığı bu dönemde ittifaka verdiğimiz önem açıktır.


Filistin halkına yönelik süregelen katliamları gündeme taşıyacağız. Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes alamayacağını vurgulayacağız.


"KKTC bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi"


KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.


"Yeni genel sekreterin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu"


Şu an itibariyle NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz. Bunu mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye'nin durumu, 5 ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üye ülkelerinin bakışı da böyledir. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak.


"NATO'dan istediğimizi alabilmiş değiliz"


NATO ile şuanda İsrail Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Şu anda ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi alırız. Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız.


Doha'da ciddi görüşmeler oldu. O gün uçakla dönüş yaparken MOSSAD başkanı da Doha'ya gitmişti. Bazı adımlar atılmıştı. O adımlar noktalanmadı. Sabırla takip ediyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katılacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.


Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü, 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.


Liderler, Perşembe günü NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.


Erdoğan’ın İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılacak adımları da gündeme getirmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.




#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#ABD
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