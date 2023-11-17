"Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda diyorsunuz ki yüzlerce, bakın ben size yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri, camii, kilise vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsız oluyorum. Peki sen bir Hıristiyan olarak bundan rahatsız oluyor musun, buna tavır koyuyor musunuz? Buna da tavır koyun.