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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Eurofighter savaş uçağı resti: Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Eurofighter savaş uçağı tedarikiyle ilgili soruya, "Bizi bununla tehdit etmeyin. Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" yanıtını verdi.

21:28 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacağına dair soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Erdoğan'ın Eurofighter sorusuna cevabı şöyle:

"Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda diyorsunuz ki yüzlerce, bakın ben size yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri, camii, kilise vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsız oluyorum. Peki sen bir Hıristiyan olarak bundan rahatsız oluyor musun, buna tavır koyuyor musunuz? Buna da tavır koyun.

Bakın Almanya, İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Bizi bununla tehdit etmeyin. Dünyada savaş uçakları üreten bir tek Almanya mı? Şu anda İnsansız Savaş Uçakları konusunda Türkiye önemli bir noktaya gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bize böyle sorular sormayın. Sorular insani olsun. Bizde cevaplarını ona göre verelim."



#Almanya
#Eurofighter
#Recep Tayyip Erdoğan
29 dakika önce
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