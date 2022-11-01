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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Yunanistan uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini istedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanyaya Yunanistan uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Scholz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

"Tarafsızlığa geri dönün"

Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

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