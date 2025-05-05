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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret: İş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret: İş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesi

23:195/05/2025, Pazartesi
AA
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ATO Başkanı Gürsel Baran, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stratejik öneme sahip başlıkları sunduklarını söyledi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stratejik öneme sahip başlıkları sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'na (ATO) ziyarette bulundu. Erdoğan'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran ATO Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesi." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO'yu ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

"İş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesi"

Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir." ifadesine yer veren Baran, ziyaret vesilesiyle Erdoğan'a ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduklarını üyelerin beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını vurguladı.

"Nazik ziyaretleriyle bizi onurlandırdı"

Baran, "Özellikle, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması, başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürekten inanıyor, bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.



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