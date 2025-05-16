Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta: Barış için kritik dönemeçteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamaları;





Savunma hayati bir konudur. Adil kapsayıcı küresel sisteme ihtiyaç var. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz.





İşbirliği ve ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz.





"Vize uygulamaları gözden geçirilmeli"





Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişim ile kritik önemdedir Türkiye. Bu adım kritik sektörlerde ortak yatırımların önünü açacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür. Türkiye Avrupa'nın tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor. Vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şarttır.





Rusya-Ukrayna savaşı





Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır.





Gazze





Gazze'de 20 aydır eşi görüşmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek zorundayız. Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor. Gazze'de 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesine uluslararası toplumun sessiz kalması insanlıkla bağdaşmamaktadır.





Suriye





Suriye'de yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurması çok önemlidir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz.





Ayrıntılar geliyor...











