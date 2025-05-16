Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta: Barış için kritik dönemeçteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta: Barış için kritik dönemeçteyiz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:4416/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuştu. Avrupa'ya ve dünyaya yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan "Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'ın açıklamaları;

Savunma hayati bir konudur. Adil kapsayıcı küresel sisteme ihtiyaç var. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz.


İşbirliği ve ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz.


"Vize uygulamaları gözden geçirilmeli"


Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişim ile kritik önemdedir Türkiye. Bu adım kritik sektörlerde ortak yatırımların önünü açacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür. Türkiye Avrupa'nın tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor. Vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şarttır.


Rusya-Ukrayna savaşı


Ukrayna'da silahların susması için kritik bir virajdayız. Barış için fırsat penceresi aralandı. Taraflar adil ve kalıcı barışta uzlaşmalı. İstanbul'da şu anda Dışişleri Bakanımın riyasetinde iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Barışın kaybedeni olmaz. Diyalog kanalları açık olmalı fırsat heba edilmemeli. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır.


Gazze


Gazze'de 20 aydır eşi görüşmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek zorundayız. Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor. Gazze'de 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesine uluslararası toplumun sessiz kalması insanlıkla bağdaşmamaktadır.


Suriye


Suriye'de yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurması çok önemlidir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz.


Ayrıntılar geliyor...




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa
#Arnavutluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi