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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalar yaptıktan sonra programını asker selamı ile bitirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.

  • "Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır." diyen Erdoğan, "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

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