Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.

"Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır." diyen Erdoğan, "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük." ifadesini kullandı.