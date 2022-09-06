Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki gaz sorunuyla ilgili açıklama: Bizim hiçbir sıkıntımız yok

Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşiyor. Birçok ülke kısıtlamalara giderken, yaşananlardan Türkiye etkilenmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan hassasiyetimizin farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Hep söylediğim gibi, bir gece ansızın gidebiliriz." — Yeni Şafak (@yenisafak) September 6, 2022

'AVRUPA EKTİĞİNİ BİÇİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunarak bu konuya da değindi. 'Avrupa ektiğini biçiyor' diyen Erdoğan Türkiye'nin tedarik sorununun olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok. "

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Bizim hiçbir sıkıntımız yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunarak bu konuya da değindi. 'Avrupa ektiğini biçiyor' diyen Erdoğan Türkiye'nin tedarik sorununun olmadığını belirterek, şunları söyledi: 'Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.' BiP'te paylaş

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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan "teknik" sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyat önemli oranda düşüş gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı, mayısta yarı yarıya azalarak günlük 41 milyon metreküp seviyesine inerken, aynı dönemde Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden sevkiyatlar da yaptırımlar gerekçe gösterilerek Gazprom tarafından durdurulmuştu.

Rusya 'ruble' ile ödeme sistemine uymayan Avrupa ülkelerine sevkiyatı durdurdu

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli bir diğer boru hattı Kuzey Akım'da yaşanan teknik sorunlar ise Rusya ve Almanya arasındaki karşılıklı suçlamaların devam etmesiyle hala çözüme kavuşturulamadı. Gazprom, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ekipmanlarda gerekli bakımların yaptırımlar nedeniyle yapılamadığına işaret ederek, Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz akışını kapasitenin yüzde 20'sine düşürdüğünü duyurmuştu.

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Rusya ayrıca, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımları nedeniyle yürürlüğe koyduğu "rubleyle ödeme" sistemine uymadıkları gerekçesiyle Letonya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını da tümüyle durdurma kararı aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı.

AB, doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor

AB, Rusya ile doğal gazda yaşanan sorunların yanı sıra yer altı depolarında azalan rezervlerini de talebin güçlü şekilde arttığı kış mevsiminden önce doldurmak istiyor.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı 13 Ağustos itibarıyla yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

AB'de hedef, yıllık 45 milyar metreküp gaz tasarrufu sağmak

IEA Başkanı Fatih Birol, geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ekim'de başlayacak kış sezonu öncesinde depolama tesislerini yüzde 90'ın üzerinde doldurması gerektiği, bu durumda bile sezonun ikinci yarısında arz kesintileriyle karşı karşıya kalınabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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AB, Rusya'nın gaz vanalarını tamamen kapatması ihtimaline karşı enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını 9 Ağustos'ta hayata geçirdi. Planla, AB ülkelerinin Mart 2023'ün sonuna kadar gaz tüketimini, son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla gönüllü olarak yüzde 15 azaltmaları öngörülüyor. Bunun yeterli olmaması durumunda tasarruf önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

AB Komisyonu, bu kapsamda yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Doğal gazın alternatiflerinde de açık yaşanıyor

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, doğal gazla ilgili sorunların Avrupa'nın attığı adımlar nedeniyle yaşandığını söyledi.

Almanya ve Polonya'da Gazprom'a ait altyapılara yönelik atılan adımların doğal gaz sevkiyatlarında sorunlara neden olduğunu belirten Simonov, "Doğal gazın yerine petrol ve kömür kullanılabilir ancak bunlar da mevcut değil. Avrupa her şeyi ne pahasına olursa olsun satın almaya çalışıyor ancak Avrupa'nın enerjideki dönüşüm kapsamında kömür, petrol ve gaz sektörlerine saldırması nedeniyle bu sanayilerde yatırım sıkıntısı yaşanmıştı. Bu da başka bir hataydı. Artık piyasada enerji fazlası yok." dedi.