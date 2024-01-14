Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı ile kritik görüşme

Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Muhammed Bin Zayed

Muhammed Bin Zayed

Şehitler için başsağlığı diledi

Şehitler için başsağlığı diledi

Görüşmede, Al Nahyan terör saldırısında şehit olan askerlerimiz nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.