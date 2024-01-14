Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı ile kritik görüşme

Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh
Muhammed Bin Zayed
Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Şehitler için başsağlığı diledi
Şehitler için başsağlığı diledi
Görüşmede, Al Nahyan terör saldırısında şehit olan askerlerimiz nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.
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6 saat önce