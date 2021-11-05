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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bağımlılıkla mücadele' vurgusu: Son nefesimize kadar sürdüreceğiz

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her türlü bağımlılıkla son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girmektedir." dedi. Anne ve babalara da uyarıda bulunan Erdoğan, çocukların ellerine vakit geçirmeleri için verilen teknolojik cihazların, zararlı içeriklere erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan bağımlılıkla mücadele vurgusu: Son nefesimize kadar sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yeşilay Danışma Merkezleri ortak açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay gibi STK’ların yanında asıl ailelere görevler düştüğünü belirterek, "Öyle bir dönemdeyiz artık bir yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi cihazlara saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görüyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocukların bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne babalara çağrı: Çocuklarımızı içerik bağımlısı yapmayalım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne babalara çağrı: Çocuklarımızı içerik bağımlısı yapmayalım
Anne ve babalara da uyarıda bulunan Erdoğan, çocukların ellerine vakit geçirmeleri için verilen teknolojik cihazların, zararlı içeriklere erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Anne-babalar kolaycılığa kaçarak çocukları içerik bağımlısı yapabiliyorlar. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda zararlı içerikleri kontrol etme şansına çoğunlukla sahip değiliz. Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz. İnternette çocukların karşısına çıkan zararlı içerikleri engellememiz çok zor. Evde örnek olmadığımız, okuldaki gelişmesini takip etmediğimiz çocukları özgür değil başıboş bırakmış oluruz.' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeşilay'ın genişleyen hizmet alanını takdir ederek izliyoruz.

Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz.

Daima Yeşilay'ın yanında oldum olmayı da sürdüreceğim.

İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır.

Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder.

Bağımlılık yapan kötü alışkanlıkların ideoloji ya da inançla ilgisi yoktur.

Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girmektedir.

Anne-babalar kolaycılığa kaçarak çocukları içerik bağımlısı yapabiliyorlar. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda zararlı içerikleri kontrol etme şansına çoğunlukla sahip değiliz. Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz.

İnternette çocukların karşısına çıkan zararlı içerikleri engellememiz çok zor.

Evde örnek olmadığımız, okuldaki gelişmesini takip etmediğimiz çocukları özgür değil başıboş bırakmış oluruz.

Bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

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