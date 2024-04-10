Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Tüm insanlık için barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum

İstanbul'da bayram coşkusu yaşanırken, bayram namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bayram namazı için de sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Namazdan önce caminin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar avluda bayram namazını eda etti.