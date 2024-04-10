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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Tüm insanlık için barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, ''Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.'' dedi. Emine Erdoğan ise bayram mesajında ''Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

10:42 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:48 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.


Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.



Emine Erdoğan'ın paylaşımı ise şu şekilde oldu:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.


Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.


Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.


Hayırlı bayramlar.




#Recep Tayyip Erdoğan'
#Ramazan Bayramı
#Bayram
#Emine Erdoğan
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