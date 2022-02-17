Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Suda indirim yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. https://t.co/PGGct73war — Yeni Şafak (@yenisafak) February 17, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Unutulmamalıdır ki 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.

Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz.

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Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini kullanıyorlar, hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. 2023 bir kader seçimidir. Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz.

'SU TARİFELERİNDE İNDİRİM YAPIN'

AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li belediyelere çağrı: Su da indirim yapın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 'AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. 'Suya ve ekmeğe indirim getireceğiz' demişlerdi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. 'Suya ve ekmeğe indirim getireceğiz' demişlerdi. Ağaları da Şanlıurfa'yı bize verin, biz de bundan böyle elektriği size bedava verelim dediler. Elektriğin kimde olduğundan haberi yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda... Bakanlık nerede? AK Parti iktidarında. Elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz.

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Seçim öncesi söz verdin, koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Meclis'te arkadaşlarımız bunların bu talebine evet demediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar. Bizimki lafta kalmaz. Tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz. Seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz, süratle arkadaşlarımız Meclis'lerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar.

"VATANDAŞA ZULMEDENİN SIRTINA BİNECEĞİZ"

Kurdaki dalgalanmaya son verdiğimiz gibi hayat pahalılığının önüne de biz geçeceğiz. Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Her şey sırasıyla olacak, vakti zamanında yapılacak.

Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi içimizdeki gafiller, muhterisler, mankurtlardır. Türkiye bu iç mücadeleden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz.

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Son günlerde Kılıçdaroğlu sık sık meydan okuyor, 'Karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız.

ALTI MUHALEFET LİDERİNİN BİR ARAYA GELMESİ

Bizim işimiz var. Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok. Neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi herhalde HDP'yi niye almadınız ya onu da yanınıza alın. Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi, orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir.

"SÜREKLİ VİTES YÜKSELTEN ÜLKE TÜRKİYE"

Sıkıntılarımız var ama elimizdeki imkanlarımız çok daha kıymetli. Türkiye, vatandaşları can ve mal güvenliği taşımayan bir ülkedir. Türkiye, artık 30 milyona dayanan istihdamıyla insanının çalışacak iş sıkıntısı çekmediği bir ülkedir. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde kapandığı dönemde krizi fırsata çevirerek sürekli vites yükselten bir ülkedir. Türkiye bugünkü konumuna öyle kolay da ulaşmamıştır. AK Parti olarak son dönemde de Cumhur İttifakı olarak asırlara sari demokrasi mücadelesini tarihimizin en üst seviyesine çıkarmayı biz başardık. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline getirmeden bu mücadeleyi bırakmayacağız. Sözümüz öyle kifayetsiz, muhteris üfürmesi değildir. Biz çareyi dışarda aramadık, ülkemize güvendik. Milletimizden aldığımız güçle her alanda 7 düvele meydan okuma pahasına ülkemizin haklarını savunuyoruz.

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Dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşıyor. Değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin yükselişini engellemek için dibe çekmeye çalışanlara aldanmayın. Onların hayalindeki yönetim darbe yönetimidir. Hırsızlık, taciz, tecavüz yapanları kollayarak kimseyi umursamadıklarını gösteriyor. Tek vaatleri, eski Türkiye'yi geri getirmek.