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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram N.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan doktor Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan bıçaklanan doktora geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, geçtiğimiz günlerde bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimin ameliyata alındığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Esenyurt'ta babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı.

"Gereken yapılacak"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doktor İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Doktor İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

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