Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, geçtiğimiz günlerde bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimin ameliyata alındığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.
"Gereken yapılacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doktor İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Doktor İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.