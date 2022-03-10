Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a kritik mesajlar: Türkiye'ye uygulanan yaptırımı kaldırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.
"TÜRKİYE'NİN KOLAYLAŞTIRICI KONUMU ÖNEMLİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.
"TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞME DİPLOMASİ ZAFERİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.
"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASININ ZAMANI GELDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin de en kısa sürede neticeye ulaştırılması gerektiği belirtildi.