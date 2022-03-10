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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a kritik mesajlar: Türkiye'ye uygulanan yaptırımı kaldırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin Ukrayna'yı ele aldığı görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna zirvesinin diplomasi zaferi olduğu vurgulandı. Erdoğan Biden'a, Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geçtiğini de söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bidena kritik mesajlar: Türkiyeye uygulanan yaptırımı kaldırın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN KOLAYLAŞTIRICI KONUMU ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

"TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞME DİPLOMASİ ZAFERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASININ ZAMANI GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin de en kısa sürede neticeye ulaştırılması gerektiği belirtildi.

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