Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a kritik mesajlar: Türkiye'ye uygulanan yaptırımı kaldırın

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize kumpas kurdu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini söyleyen Diyarbakır anneleri, 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' diyerek tepki gösterdi. Aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.