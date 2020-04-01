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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cemil Taşcıoğlu
Cemil Taşcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu açıkladı: Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
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