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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Filistin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı.

Semih Bozkuş
21:14 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yönelik diplomasi görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının ayrıntılı biçimde ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.





#Filistin
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
#Abdülmecid Tebbun
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