Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Filistin görüşmesi

İsrailli emekli komutan Yitzhak Brick, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik olası bir kara saldırısının sonuçlarına karşı uyarılarda bulundu. İsrail ordusuna "Gazze'yi işgal ederseniz, sizi öldürmeye ve ateş etmeye devam edeceklerdir" diye seslenen Brick, "Korkunç bir güç erozyonu ve kayıplar olacak. Savaş bu şekilde kazanılmaz." dedi. Hamas ve Filistinli grupların düzenlediği saldırı konusunda İsrail istihbaratının başına gelenlerin kendisini şaşırttığını söyleyen Brick, bu olayın "1973'teki savaştan daha tehlikeli" olduğunu savundu.