Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediye ve STK'lara tepki: Deprem acısını siyasete meze yapanlara meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"En küçük bir rehavete izin vermeden, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.





Karşıdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. 28 Mayıs'a kadar bu tavırlarını devam ettirecekler.





CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük “hortumlanmasına” maruz kalmıştır.





Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini siyasette uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Seçimin, şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 5 şehit... Bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.





28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız.





Milletimiz, ülkenin hangi ittifak tarafından yürütülmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 500 bin fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Öncelikle bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bin, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan, katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her ferdine şükranlarımı sunuyorum.





Cumhurbaşkanlığında bizi tercih eden 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin oy sayımızı yaklaşık 800 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısının artması sebebiyle bu sefer yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşacağız.





CHP'li belediye ve STK'lara tepki

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte seyrettik.





Kendilerine destek vermeyen herkese yönelik insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki rezillikleri saymıyorum bile.





Kimse merak etmesin, milletimizin ortak vicdanını yere düşürmemek bizim görevimiz. Deprem sarsıntıları nedeniyle yaşanan acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

















"Karadeniz Tahıl Anlaşması iki ay daha uzatıldı"

Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz tahıl koridorunu biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan anlaşma uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği, Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.















