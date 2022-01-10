Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

Ali Babacan'ın yerli otomobil ile ilgili çelişkili ifadeleri sosyal medyanın diline düştü

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan TOGG'u eleştiren açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki dünya marka lansmanını gerçekleştiren TOGG'un yerli ve milli olmadığını iddia eden Babacan'ın, 2015'teki sözleri yeniden gündeme geldi. TOGG'a övgüler dizen Babacan'ın “Türkiye önemli bir otomobil üreticisi”dediği görüntüler ortaya çıktı.