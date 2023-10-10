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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.

Hüseyin Berk
19:20 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Avusturya Başbakanı Nehammer - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Avusturya Başbakanı Nehammer - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Nehammer konuşması sırasında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değinip Hamas'ı kınadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: Hani insan hakları?

Nehammer'in açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, ABD ve Batı'nın yaşananlara yaklaşımını eleştirdi.

"Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları?"
diyen Erdoğan, Hamas'ın son rakamlara göre 750 civarında ölüm 2 bin civarında da yaralı bildirdiğini ifade etti.


ABD'nin orada ne işi var?

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz.
" ifadelerini kullanan Erdoğan,
"Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak.
" tepkisini gösterdi.

"İşinize geldiği zaman ortak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bir şeyin altını özellikle çizmem gerekecek. Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik?
Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef.
Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor.
ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor?
Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım.
Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs...
Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu?
Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak.
ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim."


#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#Suriye
#İsrail
1 saat önce
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