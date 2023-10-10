Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

Avusturya Başbakanı Nehammer - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Nehammer konuşması sırasında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değinip Hamas'ı kınadığını söyledi.
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Nehammer'in açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, ABD ve Batı'nın yaşananlara yaklaşımını eleştirdi.