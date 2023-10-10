Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?

"Bir şeyin altını özellikle çizmem gerekecek. Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik?

Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef.

Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor.

ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor?

Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım.

Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs...

Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu?

Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak.