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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Gelişmeleri takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Gelişmeleri takip ediyoruz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:3623/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da deprem.
İstanbul'da deprem.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.


İstanbul'da sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.


Silivri açıklarında meydana gelen depreme geçtiğimiz dakikalarda, 6,2 şiddetinde yeni bir sarsıntı daha eklendi.


6,2'lik sarsıntı sonrası İstanbul'da vatandaşlar büyük panik yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi.


"Gelişmeleri takip ediyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin ilk açıklamasında,
"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."
dedi.

Artçı sarsıntılar sürüyor


Marmara Denizi'nde 12.13'te başlayan depremler artçı sarsıntılarla sürüyor.


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2, 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13.02'de 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD uyardı


AFAD sosyal medya hesabından deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin önemli bir uyarı grafiği paylaştı.


Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.


Riskli binaların çevresinde bulunmayın.


Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.


Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.




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