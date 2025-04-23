Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Gelişmeleri takip ediyoruz

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Silivri açıklarında meydana gelen depreme geçtiğimiz dakikalarda, 6,2 şiddetinde yeni bir sarsıntı daha eklendi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2, 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13.02'de 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.