Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Geçici Başkanlığı görevini başarıyla yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
TBMM Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin 30. başkanı oldu.
Kurtulmuş, yeni başkan seçilmesinin ardından Geçici TBMM Başkanlığı görevini yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den görevi devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 30. başkanı seçilmesi sebebiyle Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik ederken bir görüşme de Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aradı.
Görüşmede Erdoğan'ın Bahçeli’yi, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini ilettiği bildirildi.
Öte yandan Erdoğan'ın Bahçeli’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdiği destek için teşekkür ettiği de belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'geçici başkanlık' görevini Mustafa Şentop'tan geçtiğimiz gün devralmıştı.