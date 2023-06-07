Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

TBMM Başkanlığında seçim sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçim sonrası TBMM'de konuşma yapan Kurtulmuş, "Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılması lazım" mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.