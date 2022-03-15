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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerini ayağına çağıran Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetçi müsveddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından korkan siyasetçi müsveddeleri, cesur anneleri ziyaret edecekleri yerde, kaldıkları otele ayaklarına çağırdılar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Diyarbakır annelerini ayağına çağıran Kılıçdaroğluna sert tepki: Siyasetçi müsveddeleri
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Koronavirüs salgını insanlığın kaderinin ortak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı ya da aşıya erişemediği için hayatını kaybeden hastaların dramlarına şahitlik ettik.

Devlet olarak vatandaşlarımızın testten yataklı tedaviye kadar tüm gereksinimlerini karşılarken dünyanın geri kalanına sırtımızı dönmedik. 162 ülkeye tıbbi ekipman ve kritik ekipman desteği sağladık. Yeli aşımız Turkovac'ın da dağıtımına başladık.

Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıların kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan sağlık hizmeti verdik. Beş milyon Suriyeli mazluma da yardım elimizi uzattık.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyarbakır annelerini ayağına çağırmak kabul edilemez
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyarbakır annelerini ayağına çağırmak kabul edilemez

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti

40 yıldır gözü dönmüşlükle sadece yaktılar, yıktılar, Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Bu nebbaşlar anaların yüreklerinde derin yaralar açtılar. Kürt çocuklarını cehalete mahkum ederken, kendi çocuklarına Avrupa'nın en lüks okullarını layık gördüler.

Diyarbakır annelerinin evlatlarımızı geri istiyoruz en ağır darbelerden biridir. Terör örgütünün kirli karanlık yüzü bir avuç kadının direnişiyle ilk defa bu şekilde ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından korkan siyasetçi müsveddeleri, cesur anneleri ziyaret edecekleri yerde, kaldıkları otele ayaklarına çağırdılar.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Anneler ayağa çağırılmaz annelerin ayağına gidilir
OYNAT 01:05
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Anneler ayağa çağırılmaz annelerin ayağına gidilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ayağına çağırdığı iddialarını sert bir şekilde eleştiren Çelik, 'Anneler ayağa çağırılmaz, annelerin ayağına gidilir. Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir. Hiçbir şekilde anneleri ayağına çağırmak kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.


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