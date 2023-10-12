|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' tepkisi: Gazze'de ekmek ve su yok Batı nerede?

Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'nun birçok bölgesinde yaşanan çatışmalara değindi. "Orantısız şiddet daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacak" diyen Erdoğan, "Şu anda Gazze'de ekmek, elektrik yok. Bunlar İnsan Hakları İnsan Beyannamesi'ne ters. Hani nerede Batı?" tepkisini gösterdi. Sözlerinin devamında İsrail işgaline arka çıkan ABD'ye de yüklenen Erdoğan, "ABD nere? Filistin, Doğu Akdeniz nere? Senin orada ne işin var?" diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:37 . 12/10/2023 четверг
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu.

Son yıllarda Ortadoğu'nun birçok bölgesinde ayyuka çıkan çatışmalara değinen Erdoğan,
"Orantısız şiddet daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacak"
diye konuştu.
İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik 6 gündür devam eden saldırılarına işaret eden Erdoğan,
"Şu anda Gazze'de ekmek, elektrik yok. Bunlar İnsan Hakları İnsan Beyannamesi'ne ters. Hani nerede Batı?
" tepkisini gösterdi.
Sözlerinin devamında İsrail işgaline arka çıkan ABD'ye de yüklenen Erdoğan
, "ABD nere? Filistin, Doğu Akdeniz nere? Senin orada ne işin var? ABD gibi bir ülkeye oraya benzinle gitmek mi yakışır?"
diye sordu.


"Nerede kanayan bir yara varsa durdurmaya merhem olmaya çalışıyoruz"

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 600 gündür devam ediyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa ve huzura hasret bir şekilde, bir kısmı içeride, bir kısmı başka ülkelerde hayata tutunmaya çalışıyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları bir tarafta rejimin saldırıları masumlar hayatta kalmaya çalışıyor. Irak ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Türkiye olarak tarihi, beşeri, coğrafi ve dini bağlarımızın olduğu bu topraklardaki hadiselerden biz de etkileniyıruz. Nerede kanayan bir yara varsa durdurmaya merhem olmaya çalışıyoruz.



İsrail-Filistin çatışması: ABD gibi bir ülkeye oraya benzinle gitmek mi yakışır?"

Doğru bildiklerimizi cesaretle haykırmayı, diklenmeden dik durmayı, mazlumlara mağdurları öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. Dünya liderleri ile görüşüyor konuşmalar yapıyorum. Şu an itibariyle Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsanlar Hakları'na ters. Nerede Batı? Herhangi bir aldıkları tedbir var mı?
ABD uçak gemisi gönderiyor, 2. uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika, Amerika nere? Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzin ile körük ile gitmek mi yakışır?
360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır.

ABD'de SİHA tepkisi: Nasıl görmedim etmedim dersin

Amerika'dan beklenen nedir? Bu. Ama Türkiye'ye ait bir SİHA'yı Suriye'de düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var.
Biz seninle NATO'da beraber değiliz miyiz? Terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsün? Görmedim, etmedim... Bunu nasıl söylersin?

Biz 13 liderle görüşme yaptık. MİT başkanı bir taraftan, Dışişleri Bakanımız bir taraftan muhatapları ile görüşüyor. Neler yapabiliriz bunun üzerinde duruyoruz. Mısır'ın refah kapısını bombaladılar. İnsani yardım için adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük."



#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#İsrail
#Filistin
28 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler