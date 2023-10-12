Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' tepkisi: Gazze'de ekmek ve su yok Batı nerede?

Doğru bildiklerimizi cesaretle haykırmayı, diklenmeden dik durmayı, mazlumlara mağdurları öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. Dünya liderleri ile görüşüyor konuşmalar yapıyorum. Şu an itibariyle Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsanlar Hakları'na ters. Nerede Batı? Herhangi bir aldıkları tedbir var mı?

ABD uçak gemisi gönderiyor, 2. uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika, Amerika nere? Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzin ile körük ile gitmek mi yakışır?