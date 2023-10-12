Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' tepkisi: Gazze'de ekmek ve su yok Batı nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu.
"Nerede kanayan bir yara varsa durdurmaya merhem olmaya çalışıyoruz"
"Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 600 gündür devam ediyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa ve huzura hasret bir şekilde, bir kısmı içeride, bir kısmı başka ülkelerde hayata tutunmaya çalışıyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları bir tarafta rejimin saldırıları masumlar hayatta kalmaya çalışıyor. Irak ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Türkiye olarak tarihi, beşeri, coğrafi ve dini bağlarımızın olduğu bu topraklardaki hadiselerden biz de etkileniyıruz. Nerede kanayan bir yara varsa durdurmaya merhem olmaya çalışıyoruz.
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Biz 13 liderle görüşme yaptık. MİT başkanı bir taraftan, Dışişleri Bakanımız bir taraftan muhatapları ile görüşüyor. Neler yapabiliriz bunun üzerinde duruyoruz. Mısır'ın refah kapısını bombaladılar. İnsani yardım için adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük."