Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açılamalarda bulundu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil. 'Mümkün değildir' gibi bir ifadeyi kullanan bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşmeye gideriz. Alt kademe de zaten görüşmeler sürüyor.

Bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması, bununla birlikte burada briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz.

Geri dönüşümle ilgili de 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgede atılacak adımları etkiledi. Rusya'nın İran'ın bölgede etkinliği var. Diğer yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta ABD olmak üzere terör örgütüne silah, teçhizat yardımları yapılıyor. Vakti zamanı geldiğinde Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek Suriye'nin kuzeyini bunlardan arındırmak istiyoruz."

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OYNAT 02:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti geldiğinde Suriye'nin başkanıyla görüşme yoluna gidebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. 'Esad ile görüşme olur mu?' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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