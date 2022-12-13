Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yapıyor. https://t.co/7GziwAo6NL — Yeni Şafak (@yenisafak) December 13, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

(Türkmenistan'da yapılacak olan toplantı) Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkile edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız.

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır. Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.

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Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken ülkemiz sınırları içerisinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz.

TÜRKMEN GAZINA TÜRKİYE ROTASI PLANI

Avaza zirvesi doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirmeyi amaçlıyoruz.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.