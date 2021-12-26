Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

#Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/5qCVocB9u7 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 26, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana 'seversen olayım yarin' diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz. İstanbul'u sevmek demek tüm Türkiye'yi sevmek demektir.

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Bu şehre hizmet etmek demek; 84 milyonun tamamının gönlüne girmek demektir. Bizim gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele; Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesidir. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Size olan sevdam sebebiyle unutmayın davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır.

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

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Bu davada ihanete yer olmaz

Her dönemde bu kutlu davanın vefakar, cefakar, azimli erleri olmuştur. AK Parti'yi kurduğumuzda teşkilatlarımızı bu dava erlerinin gayretiyle oluşturduk. AK Parti'nin inşasında, yaşatılmasında emeği geçen kardeşlerimizin öyle hikayeleri var ki bunlar bile omuzlarımızdaki yükün ağırlığını göstermeye yeter. Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz teşkilat toplantısından ayrılıyor. Bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin 4 aylık evladı olduğunu, arada çocuğunu emzirmek için 24 km uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor. İstanbul'da da benzer pek çok hikaye var. Nafakasını çıkarmak için gece fabrikada temizlik işi yapıp tüm gün teşkialtın işini yapanlar gibi nice örnekler var.

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Bu dava işte böyle bir davadır. Bu nedenle bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Hesabi değil, hasbi insanların omuzlarında yükselene bu davayı ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak bizlerin sorumluluğudur.

Teşkilat genel merkeziyle, illeriyle, ilçeleriyle partinin gövdesidir. İstanbul en büyük teşkilatımıza da sahiptir. İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin arkadaşımız görevlendirildi. 39 ilçede yapılan toplantılar 17 bin 834 kardeşimizin iştirakiyle gerçekleştirildi. İstanbul'daki 962 mahalle başkanımızdan 899'u il yönetimi tarafından bizzat evlerinde ziyaret edildi. Seçim takvimi başlayana kadar partimizin kuruluşundan bu yana görev almış tüm sandık kurulu üyelerimizle de inşallah bir araya gelinecek.

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"Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor"

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.

Yeni ekonomi programımızla Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz.

İBB'ye eleştiri

(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar.

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Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, hem de üç-beş kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular.

Utanmadan, 'Engelleniyoruz' yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama, maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar.







