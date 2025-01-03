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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:343/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan, mesajında, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum.
Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ferdi Tayfur
#Antalya

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