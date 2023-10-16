Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İşgalci İsrail yanlısı gösterilerde herhangi bir kısıtlama olmadığı Avrupa ülkelerinde, Filistin’e destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlara tepki gösterdi. Çelik, "Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur" dedi.