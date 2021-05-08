Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı. Konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bir öğrenicinin transkript alma konusunda yaşadıkları zorlukları anlatması üzerine "İlk kez burada açıklıyorum" diyerek müjdeyi verdi.

"Gereken talimatları verdik"

Erdoğan, "Gereken talimatları verdik. YÖK, üniversitelerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlıklarını tamamladı. Artık gençlerimiz transkript belgelerini istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden hızlı bir şekilde alabilecekler" dedi.

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