Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib diplomasisi

İdlib’de Rusya’nın desteğini alan Esed rejimi güçleri Mehmetçik’e hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırılarda 33 asker şehit olurken 36 asker de yaralandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir diplamasi trafiği başlattı. Birçok ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ve Suriye krizini ele aldı. Görüşmelerde, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump
- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi. Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki liderin, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib’de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.
Almanya Başkanı Angela Merkel
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Macaristan Başbakanı Viktor OrbanCumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'teki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler görüşüldü.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.