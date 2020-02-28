Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib diplomasisi

İdlib’de Rusya’nın desteğini alan Esed rejimi güçleri Mehmetçik’e hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırılarda 33 asker şehit olurken 36 asker de yaralandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir diplamasi trafiği başlattı. Birçok ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ve Suriye krizini ele aldı. Görüşmelerde, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi. Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki liderin, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

OYNAT 00:33 TSK rejim unsurlarına füze yağdırdı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib’de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.

Almanya Başkanı Angela Merkel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

OYNAT 00:41 "İzinden dönerken, 'Baba ben şehit olacağım, arkamdan ağlama' demişti" Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Güçlükle konuşan şehidin babası Şuayip Tüzel, 'İzinden dönerken, 'baba ben şehit olacağım arkamdan ağlama' demişti.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'teki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler görüşüldü.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

GÜNDEM Müslüman Kardeşler'den İdlib şehitleri için taziye mesajı: Türkiye tek başına mazlum halkı savunuyor

GÜNDEM TBMM'den İdlib saldırısına tepki: Dört partiden ortak bildiri

DÜNYA BM Genel Sekreteri Guterres: Gerginlikten geri adım atın

DÜNYA Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yasa dışı girişe müsamaha yok