Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasına taziye telefonu

Terör devleti İsrail'in askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk üç Filistinliyi şehit etti. Yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı. Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise işgalci İsrail güçlerinin Er-Rim Vadisinde iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.