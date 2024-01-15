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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

14:21 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Ali Özdemir (sağda) ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Ali Özdemir (sağda) ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek,
"Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum"
dedi.





#Recep Tayip Erdoğan
#Kahramanmaraş
#Ali Yerlikaya
#Şehit
#Taziye
7 saat önce
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