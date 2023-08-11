Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem depreme hazır hale gelecek.” dedi.





20 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZI GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURDUK

Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık anlamında ne yaptılarsa bu “takoz” zihniyete rağmen yaptıklarını belirten Erdoğan, “Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir.” diye konuştu.





319 BİN KONUTU İNŞA EDİP TESLİM EDECEĞİZ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “15 Ağustos’a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynırlara yerleştirmiş olacağız. İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz diğer tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla Yerinde Dönüşüm Projesi’ni başlattık.





‘RANTSAL DÖNÜŞÜM’ DİYEREK PROJELERE KARA ÇALDILAR

Türkiye’deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu ‘istemezükçü’ ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme ‘rantsal dönüşüm’ diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli legal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler.





İŞ BİLMEZLİK DEĞİL HALK DÜŞMANLIĞI

Kendilerine hak gördükleri, güvenli, modern, dayanıklı konutları maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler, vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır.”





Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi. Özhaseki, “Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için ‘Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim’ diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız.”



