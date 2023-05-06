Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 17-25 Aralık tepkisi: Madem kumpastı aylarca niye tepindin?

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, FETÖ'nün iktidara yönelik gerçekleştirdiği 17-25 Aralık Operasyonu'nun kumpas olduğunu kabul etmişti. "17/25 Aralık Süreci’nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." diyen Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda ise ses kayıtlarının doğru olduğunu savunmuş, "Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun akılda kalan sorulara cevap vermesi gerektiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Madem 17-25 Aralık'ın yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun.? Madem kumpas olduğunu biliyordun neden iftira attın? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? 15 Temmuz destanını kontrollü darbe diyerek lekelemeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme zamanı gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı."