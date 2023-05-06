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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 17-25 Aralık tepkisi: Madem kumpastı aylarca niye tepindin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde geçmiştekinin aksine 17-25 Aralık'ın kumpas olduğunu doğrulayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. 'Seni bu yalana ve iftiraya kim zorladı' diyen Erdoğan, "Madem yalan olduğunu biliyordun neden aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

16:07 . 6/05/2023 Saturday
Yeni Şafak
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 17-25 Aralık tepkisi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 17-25 Aralık tepkisi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, FETÖ'nün iktidara yönelik gerçekleştirdiği 17-25 Aralık Operasyonu'nun kumpas olduğunu kabul etmişti. "17/25 Aralık Süreci’nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." diyen Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda ise ses kayıtlarının doğru olduğunu savunmuş, "Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım" demişti.


'Madem biliyorsun neden çamur siyasetine bulaştın?'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun akılda kalan sorulara cevap vermesi gerektiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Madem 17-25 Aralık'ın yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun.? Madem kumpas olduğunu biliyordun neden iftira attın? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? 15 Temmuz destanını kontrollü darbe diyerek lekelemeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme zamanı gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#17-25 Aralık
1 hour ago
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