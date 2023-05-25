Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspatlamazsan namertsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu.









#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuşuyor. https://t.co/mK4VWKVQeD — Yeni Şafak (@yenisafak) May 25, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul iş başkanlığımızı bu buluşmaya aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm sanayicilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın istihdamın kıymetini en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize ve milletimize bunu verdik. Biz güveni sağladık. Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Senaryoları birlikte yırtıp attık. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. 14 Mayıs seçimlerinin meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 1950'ye gideceğiz ve onun yapılanmasını gerçekleştirdik.

Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir. Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT’de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurduk. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir.





Seçim sonuçlarını hazmedemeyip depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hakaret edenlerin hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz.

"Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz milletçe"

Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. CHP Genel Başkanı, o bildik siyasetini kendi başına sürdürüyor. Kimsenin buy kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz milletçe. 15 seçim bizimle yarışa girdi hepsini kaybetti. Artık cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun.

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi

Londra'dan 300 milyar dolar getireceğini söylüyor. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık, bıktık. Bay bay Kemal, sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler.

Kılıçdaroğlu, "Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz" diyor. Benim milletim bir teröristi çıkarmak için gayret eden Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Milletim terörle iş birliği yapanlara hesabını soracak. 4 buçuk yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım. Bunun kıymetini en iyi İstanbullular bilir. İstanbul'da bizden önce çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan biz kurtardık. İstanbul Belediye Başkanlığını CHP'li Nurettin Sözen'den aldık. Bay Bay Kemal senin geçmişinde ne var senin referansın ne? Haliç'in hali neydi? Kokudan geçiliyor muydu? Biz Haliç'in bütün pisliklerini temizledik.