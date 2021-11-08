​Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e ödül ​

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapsül Teknoloji Platformu’nun “Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

KONYA TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya’mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. İnşallah bu proje ile görkemli ve kadim tarihe sahip Konya’mızın binlerce yıllık tecrübesini teknoloji ile harmanlayacak, ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkımızı daha da artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi.

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KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor; teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.

ATUS / AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi daha pratik bir toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi ATUS’u kullanıma sundu. ATUS ile toplu ulaşım araçlarının nerede olduğuna, durağa tahmini olarak kaç dakika sonra geleceğine, duraktan geçen toplu ulaşım hatlarına, güzergah ve durak bilgilerine ve toplu ulaşımla ilgili daha pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.

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ATUS, erişim kanallarının çeşitliği ile de büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlarımız; internet sitesi, Konya Mobil Uygulaması, Akıllı Durak Ekranları, SMS Hizmeti, Alo ATUS Hattı ve duraklarda bulunan kare barkodlar vasıtasıyla erişebildiği ATUS yıllık 55 milyondan fazla kez kullanılıyor.

GÜNDEM 8. Konya Bilim Festivali’ne 250 bin ziyaretçi

OTOPARK BUL

Konya Mobil uygulamasındaki “Ulaşım” bölümünde bulunan Otopark Bul özelliği ile en yakın otoparklar, otoparkların çalışma saatleri ve park yeri olup olmadığı bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Herhangi bir otopark seçildiğinde sesli ve haritalı yönlendirme fonksiyonu da kullanılabiliyor.

Gönüllü Hayvan Dostları Projesi

Büyükşehir, bir ilki hayata geçirerek “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile Geçici Hayvan Bakımevi’nde rehabilite edilen köpekleri kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriyor. Proje kapsamında sahipsiz köpekler bir yuvaya kavuşurken hayvanların sağlık durumları ve gelişimleri “e-pati” programı ile sürekli takip ediliyor. Mobil cihaz uyumlu olan e-Pati Uygulaması ile ekipler, köpeğin aşılarını, sağlık durumlarını, gıda desteklemelerini, yaşam koşullarını sürekli olarak takip ediliyor.